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3D товары нового поколения

Современных детей уже не удивишь смартфонами, планшетами и другими электронными гаджетами. Но как объяснить малышу, почему включается свет и светится в темноте рисунок? С самого маленького возраста важно научить ребёнка усидчивости и заинтересовать обучением, развить мелкую моторику и привить творческие навыки. В этом помогут технологичные игрушки, которые не портят зрение: фотополимерные 3D- ручки, различные электронные наборы и конструкторы для детей разного возраста.

Предлагаем купить 3D товары и наборы для детей

В нашем интернет магазине вы можете купить оптом и в розницу самые популярные развивающие игрушки, 3D и другие детские товары для самых маленьких, ребят дошкольного возраста и подростков:

  • фотополимерная 3D-ручка поможет развить изобретательность и пространственное мышление;
  • 3D-мультитул объединяет в себе инструмент для объёмного рисования, выжигания и фигурной резьбы;
  • наборы кассет пластика разных цветов помогут привить креативность и эстетический вкус;
  • для 3D-рисования вы найдёте целые наборы с палитрами пластика и трафаретами;
  • дошкольникам и ученикам младших классов будут занимательны электронные наборы и конструкторы разного уровня сложности.

Выбирайте наборы соответственно уровню развития малыша

Для начинающих лучше всего купить набор юного электронщика, конструктор начинающего радиолюбителя или азбуку схемотехника. Они безопасны, не требуют пайки и элементов питания. Деткам постарше понравятся наборы практической электроники с батарейками и переключателями, конструктор оптоэлектроника или набор «Первые шаги» на 34 схемы. Школьникам будет полезен набор «999 схем + школа», который станет увлекательным для всей семьи.
Подарите детям радость общения и незабываемый восторг от познания маленьких чудес. С помощью детских товаров в игровой форме заложите основы знаний, которые пригодятся в дальнейшем.

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